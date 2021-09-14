В Московской области приняли решение после стихийного народного схода у общежития с мигрантами
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал закрыть общежитие с мигрантами. Накануне возле него собрался стихийный народный сход - жители требовали депортировать приезжих, работающих на местном предприятии.
Терпение людей не выдержало после изнасилования и убийства 65-летней женщины из поселка Бужаниново. По подозрению в преступлении задержаны двое таджиков.
Власти прислушались к требованиям людей и пообещали провести встречу с хозяевами общежития.
«... Будем требовать его закрытия», - сказал «Подъему» глава городского округа.
Народный сход прошел возле здания бывшей администрации - сейчас там живут работники предприятия «Экоокна». Местные давно недовольны поведением мигрантов - жители жаловались, что они пристают к женщинам и несовершеннолетним девочкам.
Ранее сообщалось, что трудовые мигранты будут жить на пенсии за счет российского бюджета.