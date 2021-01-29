Общество

В Подмосковье уже с 1 февраля можно будет пользоваться транспортной картой «Тройкой». Ранее она была предназначена для проезда только в общественном транспорте столицы.

О нововведении губернатору Московской области доложила замминистра транспорта региона Анна Кротова. По ее словам, «Тройку» протестировали в Королеве.

«Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала чиновница в эфире телеканала «360».

Использовать карту можно будет на всех городских маршрутах - их 300. Обновленная транспортная карта предназначена не только для наземного транспорта, но и для метро, МЦД, МЦК.

В сентябре появится единый проездной, который объединит «Тройку» и «Стрелку». Это совместное решение Воробьева с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Слияния карт требовали жители московского региона для удобства использования.

«Есть масса нюансов, не должно быть сбоев», — заключил губернатор.

В декабре 2020 года сообщалось, что с 1 января стоимость одной поездки по карте «Тройка» увеличится.