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Общество
В московский McDonald’s просто так не попасть
2 ноября, 2020 14:28
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фото: Flickr
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s введет во всех своих столичных ресторанах систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных заведений. Об этом сообщается на сайте компании.
В Москве 189 ресторанов сети, целью нововведения является профилактика распространения коронавируса посредством уведомления граждан о возможном контакте с зараженным.
Посетителям ресторана для регистрации необходимо будет отсканировать QR-код, подтвердить свой номер телефона, а затем отправить смс-сообщение, пишет ТАСС.
Ранее в McDonald’s протестировали в Москве новый формат ресторанов с повышенным уровнем безопасности.
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