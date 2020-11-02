В московский McDonald’s просто так не попасть

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Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s введет во всех своих столичных ресторанах систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных заведений. Об этом сообщается на сайте компании.

В Москве 189 ресторанов сети, целью нововведения является профилактика распространения коронавируса посредством уведомления граждан о возможном контакте с зараженным.

Посетителям ресторана для регистрации необходимо будет отсканировать QR-код, подтвердить свой номер телефона, а затем отправить смс-сообщение, пишет ТАСС.

Ранее в McDonald’s протестировали в Москве новый формат ресторанов с повышенным уровнем безопасности.