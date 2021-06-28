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В московские бары и рестораны пустят не всех
28 июня, 2021 07:51
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Pixabay
Сегодня, 28 июня в Москве вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров. Заведения общепита смогут посещать только привившиеся от COVID-19 или имеющие отрицательный тест на коронавирус.
Для посещения заведений на входе придется предъявлять специальный QR-код, который могут оформить переболевшие коронавирусом за последние полгода или вакцинированные. Соответствующий указ подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Бумажные справки о полученной прививке или перенесенном коронавирусе в ресторанах и барах принимать не будут, пишет Lenta.ru.
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