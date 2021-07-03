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В Монголию не поедем. Ралли «Шелковый путь» потребовали остановить из-за коронавируса
3 июля, 2021 16:52
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MIT Russia/Global Look Press
Монгольская часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменен из-за эпидемии коронавируса и бубонной чумы. Такое решение принял оргкомитет международного ралли-рейда.
«После проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли», - рассказал глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.
Организаторы признались, что проведение ралли на территории Монголии несет огромные риски здоровью участников и организаторов Международного ралли.
Что касается российского этапа, то он пройдет в полном объеме, как и было запланировано.
Гонка «Шелковый путь» стартовала 2 июля в Омске. Сегодня, 3 июля, очередной этап завершился в Горно-Алтайске, пишет «Газета.Ru».
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