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Люди
В многоквартирных домах появятся консьержи и парковки для велосипедов
28 мая, 2021 03:20
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Власти Московской области с 1 июля примут новые стандарты жилищного строительства.
После этого многоэтажные дома будут существенно отличаться от старых. Так, из подъездов уберут мусоропроводы, а вход в каждый дом станет комфортнее для маломобильных жильцов и родителей с колясками, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Внутри подъездов появятся удобные места для колясок и велосипедов. Также предпочтение отдадут панорамному остеклению, обязательному наличию консьержей, систем безопасности и навигации.
«Но другое дело — то, что мы их стандартизируем и сделаем обязательными. Поэтому задача — иметь комфортный двор и безопасный подъезд, чистый подъезд», - отметил Воробьев, сообщает телеканал «360».
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