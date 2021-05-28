В многоквартирных домах появятся консьержи и парковки для велосипедов

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Власти Московской области с 1 июля примут новые стандарты жилищного строительства.

После этого многоэтажные дома будут существенно отличаться от старых. Так, из подъездов уберут мусоропроводы, а вход в каждый дом станет комфортнее для маломобильных жильцов и родителей с колясками, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Внутри подъездов появятся удобные места для колясок и велосипедов. Также предпочтение отдадут панорамному остеклению, обязательному наличию консьержей, систем безопасности и навигации.

«Но другое дело — то, что мы их стандартизируем и сделаем обязательными. Поэтому задача — иметь комфортный двор и безопасный подъезд, чистый подъезд», - отметил Воробьев, сообщает телеканал «360».