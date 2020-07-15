В Мытищах на деревьях начали появляться загадочные знаки
В Мытищах на деревьях рядом с Перловским парком отмечено появление загадочных знаков - кресты и круги, нарисованные краской.
Как посчитали местные жители, меченые деревья собираются вырубить. В администрации данную информацию не подтвердили. Загадочные рисунки — дело рук хулиганов.
Как сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина, «позиция администрации такая, что никто ничего не будет здесь сносить, и это подтверждено».
Тем временем, аллею в парке обещают благоустроить. В скором времени тут появятся освещение и урны, сообщает телеканал «360».
Физики рассчитали, что можно защитить здания от землетрясений, высадив около них ряды деревьев.
Препятствие сможет остановить такой тип сейсмических волн как волны Лява. Они распространяются вдоль поверхности и вызывают движения из стороны в сторону на горизонтальной поверхности.
Физики выяснили, что если волны Лява идут вдоль леса с деревьями постепенно уменьшающейся высоты, то они распространяются только до растений определенного размера, а затем отражаются вглубь земли.