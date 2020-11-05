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Общество
В Минздраве России назвали температуру тела у 90% заболевших коронавирусом
5 ноября, 2020 12:13
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Piqsels.com
На открытом консилиуме по самым волнующим вопросам коронавируса рассказали, какие симптомы болезни и с какой частотой проявляются при заражении. Их перечислил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
По его словам, у 90% заболевших температура тела выше 37,5 градусов. У 40% пациентов проявляются слабость и утомляемость, кашель. 30% страдают отдышкой, 20% - головной болью, 10% - болью в горле, передает радио Sputnik.
Накануне в России было выявлено 19 768 новых случаев заболевания. По данным на 5 ноября, за последний день заболели 19 404 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся составило более 1,6 миллиона человек.
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