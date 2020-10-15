В Минздраве рассказали о широком стрессе среди россиян и его причинах

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что до 70% работающих россиян испытывают стресс. Об этом министр рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По данным Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», - заявил Мурашко.

Согласно данным Научно-исследовательского института медицины и труда, среди работающего населения страны в стрессе находятся до 70% человек, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Министр отметил, что наиболее колоссальное влияние на россиян, в частности на мужчин, оказывает потребление алкоголя.

«Влияние алкоголя - нами четко оценено - оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», - заявил министр.