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В Минздраве предсказали сроки повышения активности коронавируса

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 11:27
1 мин
Photo
Flickr

Новая волна заболеваемости COVID-19 может подняться осенью, когда обостряется обычная сезонная заболеваемость. Однако следует сохранять оптимизм.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов связывает риск повышения заболеваемости осенью с возвращением из отпусков, а также началом работы образовательных учреждений. «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил Чуланов в своем интервью изданию «Интерфакс».

Специалист утверждает, что цифры будут значительно ниже ввиду сформированного у многих иммунитета, а также более ответственных мер профилактики.

темы
коронавирус
COVID-19
вторая волна
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