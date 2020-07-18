Общество
В Минздраве предсказали сроки повышения активности коронавируса
18 июля, 2020 11:27
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Новая волна заболеваемости COVID-19 может подняться осенью, когда обостряется обычная сезонная заболеваемость. Однако следует сохранять оптимизм.
Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов связывает риск повышения заболеваемости осенью с возвращением из отпусков, а также началом работы образовательных учреждений. «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил Чуланов в своем интервью изданию «Интерфакс».
Специалист утверждает, что цифры будут значительно ниже ввиду сформированного у многих иммунитета, а также более ответственных мер профилактики.
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