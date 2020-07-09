В Минздраве анонсировали добровольную вакцинацию россиян от коронавируса
Каждый житель России сможет самостоятельно решить, делать ему прививку от коронавирусной инфекции или нет.
Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинация будет добровольной. Он отметил высокий интерес к вакцине, так как россияне осознали всю значимость вакцинации и за период эпидемии число сторонников прививок увеличилось.
Как подчеркнул Мурашко, у специалистов нет данных о полном отсутствии реакции иммунной системы человека на коронавирус. Однако она может быть слабее, если человек перенес инфекцию в бессимптомной форме, сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в стране до конца лета.
Для этого будут задействованы добровольцы, сообщил генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. По его словам, в настоящее время проводят доклинические тесты — рутинные. Перед тем, как будут проведены тесты на людях, вакцину испытают на животных.