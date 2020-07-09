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В Минздраве анонсировали добровольную вакцинацию россиян от коронавируса

Денис Постольский
9 июля, 2020 05:05
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Каждый житель России сможет самостоятельно решить, делать ему прививку от коронавирусной инфекции или нет.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинация будет добровольной. Он отметил высокий интерес к вакцине, так как россияне осознали всю значимость вакцинации и за период эпидемии число сторонников прививок увеличилось.

Как подчеркнул Мурашко, у специалистов нет данных о полном отсутствии реакции иммунной системы человека на коронавирус. Однако она может быть слабее, если человек перенес инфекцию в бессимптомной форме, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в стране до конца лета.

Для этого будут задействованы добровольцы, сообщил генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. По его словам, в настоящее время проводят доклинические тесты — рутинные. Перед тем, как будут проведены тесты на людях, вакцину испытают на животных.

темы
эпидемия
коронавирус
прививка
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