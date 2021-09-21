В Минобрнауки придумали способ защитить российских учеников и студентов от кровавых бойнь
Министр Науки и высшего образования России Валерий Фальков проводит сегодня, 21 сентября, в Перми заседание совета ректоров вузов после минувшего трагического события в Пермском государственном университете. Напомним, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров ворвался в образовательное учреждение с оружием в руках и стал беспорядочно стрелять. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 28 пострадали.
Не секрет, что это далеко не первая кровавая бойня в российском учебном заведении. Чтобы положить конец подобным инцидентам, необходимо комплексно решать возникшую проблему, считает Фальков. А именно — проводить исследования, принимать профилактические меры и думать, в первую очередь. о физическом обеспечении безопасности. Во многом именно последний пункт играет решающую роль в случае возникновения опасных для жизни ситуаций, передает «Российская газета».