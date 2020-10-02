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В Минэнерго надеются на холодную осень в России

Антон Мельников
2 октября, 2020 18:05
1 мин
d
Pixabay

Текущие объемы потребления электроэнергии, согласно планам Министерства энергетики, сохранятся. Также ведомство ожидает, что осень выдастся более холодной, чем была в 2019 году. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Мы рассчитываем, что с октября потребление выведет на лучший уровень, потому что пока по прогнозам у нас температура будет пониже в целом по России, чем в прошлом году», - сообщил замминистра.

Грабчак добавил, что поддержат объем электропотребления и меры поддержки бизнеса и промышленности, разработанные в России для поддержки экономики, и отсутствие планов по введению жестких ограничительных мер.

«Насколько мы понимаем, глобальных ограничений - по крайней мере, судя по тем штабам, которые проходят, - не предвидится таких, как были весной, но понятно, что какие-то коррективы в нашу жизнь вторая волна внесет», - цитирует замминистра «ТАСС».

темы
Минэнерго
электроэнергия
осень
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