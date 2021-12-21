В местах лишения свободы можно «зарабатывать миллионы» на породистых щенках
Писатель Евгений Гришковец согласился с предложением войти в общественный совет ФСИН для решения острых проблем этой службы.
Он считает, что не нужно отказываться от возможности помочь людям связанным с ФСИН. В местах лишения свободы человеческого отношения не хватает не только осуждённым, но и сотрудникам, убеждён писатель.
Сам Гришковец с ужасом относится к пыткам. Он уверен, что осуждение человека за преступления не может являться поводом для издевательств. Писатель поддерживает идею сурового наказания за пытки.
В то же время, он осуждает различные мошеннические схемы, которые используют заключённые.
«Например, большинство предложений о продаже щенков породистых собак поступает из колоний, жулики на этом зарабатывают миллионы», — заявил Гришковец в беседе с изданием «Подъём».
Он полагает, что такое беззаконие возможно только благодаря покровительству со стороны сотрудников ФСИН.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова призвала внести в законодательство понятие пыток.