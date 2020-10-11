В массовой гибели животных на Камчатке могут обвинить водоросли

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Токсичные водоросли могли стать причиной экологической катастрофы в Авачинском заливе на Камчатке. Ранее там погибло огромное количество морских животных.

По мнению директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, дело вовсе не в сейсмологических факторах, как это предполагалось ранее.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив - это не значит, что вода красная, это общее название явления , когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог», - приводит слова Озерова ТАСС.