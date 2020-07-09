В Магнитогорске может быть все не так хорошо, как кажется

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Медик из Магнитогорска заявил о махинациях со статистикой больных COVID-19 в городе. Он опубликовал открытое письмо в адрес ФСБ и Следственного комитета.

По мнению сотрудника скорой помощи Владимира Колесникова, в больницах города фиксируется наплыв атипичной пневмонии с характерным для коронавируса «матовым стеклом». Тем не менее, у большинства госпитализированных отсутствует диагноз COVID-19.

Слова Колесникова расходятся с официальной статистикой города, утверждающей, что прирост больных составляет 10-15 человек в сутки. При этом медик говорит о 50-60 ежедневно госпитализируемых. Кроме того, сотрудникам не выплачивается назначенная президентом надбавка за работу с опасным вирусом.

В министерстве здравоохранения Челябинской области все обвинения отвергают и считают ситуацию в городе стабильной, передает Znak.com.