В Магнитогорске может быть все не так хорошо, как кажется
Медик из Магнитогорска заявил о махинациях со статистикой больных COVID-19 в городе. Он опубликовал открытое письмо в адрес ФСБ и Следственного комитета.
По мнению сотрудника скорой помощи Владимира Колесникова, в больницах города фиксируется наплыв атипичной пневмонии с характерным для коронавируса «матовым стеклом». Тем не менее, у большинства госпитализированных отсутствует диагноз COVID-19.
Слова Колесникова расходятся с официальной статистикой города, утверждающей, что прирост больных составляет 10-15 человек в сутки. При этом медик говорит о 50-60 ежедневно госпитализируемых. Кроме того, сотрудникам не выплачивается назначенная президентом надбавка за работу с опасным вирусом.
В министерстве здравоохранения Челябинской области все обвинения отвергают и считают ситуацию в городе стабильной, передает Znak.com.