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В Магнитогорске может быть все не так хорошо, как кажется

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 13:33
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Photo
Flickr

Медик из Магнитогорска заявил о махинациях со статистикой больных COVID-19 в городе. Он опубликовал открытое письмо в адрес ФСБ и Следственного комитета.

По мнению сотрудника скорой помощи Владимира Колесникова, в больницах города фиксируется наплыв атипичной пневмонии с характерным для коронавируса «матовым стеклом». Тем не менее, у большинства госпитализированных отсутствует диагноз COVID-19.

Слова Колесникова расходятся с официальной статистикой города, утверждающей, что прирост больных составляет 10-15 человек в сутки. При этом медик говорит о 50-60 ежедневно госпитализируемых. Кроме того, сотрудникам не выплачивается назначенная президентом надбавка за работу с опасным вирусом.

В министерстве здравоохранения Челябинской области все обвинения отвергают и считают ситуацию в городе стабильной, передает Znak.com.

темы
Магнитогорск
статистика
COVID-19
медик
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