В любую точку Земли может рухнуть неуправляемая китайская ракета весом 21 тонна

Люди

На Землю может упасть неуправляемая китайская ракета весом 21 тонна. Об этом заявил представитель Пентагона Майк Ховард.

Ракета должна войти в атмосферу планеты приблизительно 8 мая. Предсказать возможное место падения сейчас невозможно. Аппарат может упасть в любом месте, в том числе и на населенный пункт.

Время столкновения станет известно буквально за несколько часов до столкновения, пишет «РИА Новости».

Метеорит взорвался над границей США и Канады.