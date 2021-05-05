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В любую точку Земли может рухнуть неуправляемая китайская ракета весом 21 тонна
5 мая, 2021 14:31
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Pixabay
На Землю может упасть неуправляемая китайская ракета весом 21 тонна. Об этом заявил представитель Пентагона Майк Ховард.
Ракета должна войти в атмосферу планеты приблизительно 8 мая. Предсказать возможное место падения сейчас невозможно. Аппарат может упасть в любом месте, в том числе и на населенный пункт.
Время столкновения станет известно буквально за несколько часов до столкновения, пишет «РИА Новости».
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