Названа причина прерывания связи во время разговора по сотовому телефону

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Основные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения гаджета.

Как сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, как правило, спустя год или даже меньше, в зависимости от использования, батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже. На морозе она может полностью разрядиться в процессе разговора даже при 50 процентах заряда.

По словам эксперта, причина прерывания связи в процессе разговора - в переходе управления смартфоном от одной базовой ситуации к другой. Не редко такая проблема возникает на границе двух регионов.

При внезапном отключении телефона рекомендуется перезагрузить устройство, при прерывания разговора - перевести телефон в режим полета на две-три секунды, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно, когда необходимо делать сброс настроек смартфона.

Наиболее распространенная причина - продажа гаджета новому владельцу. В этом случае необходимо очистить систему от мусора, убрать накопившиеся ошибки. Пеоед сбросом настроек рекомендуется сохранить информацию с устройства на компьютер или в облако.