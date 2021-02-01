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В ЛНР стартовала вакцинация от коронавируса

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 15:46
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 15:46
1 мин
1
Pixabay

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) с сегодняшнего дня началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

По ее словам, в первую очередь вакцину получат медицинские работники, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов. Позже этот список будет расширен.

Отмечается, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» будет проводиться бесплатно, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о начале масштабной вакцинации от коронавируса в Крыму.

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Спутник V
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