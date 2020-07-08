В Литве запретили вещание телеканалов RT

Общество

Kremlin.ru

Комиссия по радио и телевидению Литвы приняла решение о запрете вещания телеканалов RT на территории независимой европейской страны.

Регулятор запретил вещание RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

Ранее решение о запрете вещания телеканалов было принято в соседней с Литвой Латвии. Решение о запрете вещания было мотивировано тем фактом, что телеканал принадлежит Дмитрию Киселеву, в отношении которого действует санкционный режим, установленный властями Европейского Союза, сообщает агентство «РИА Новости».

При этом Дмитрий Киселев возглавляет МИА «Россия Сегодня», а не RT, при этом неизвестно принято ли решение с ошибочной мотивировкой, либо же власти Литвы располагают данными, которые противоречат официальным записям в соответствующих реестрах, которые ведутся должностными лицами Российской Федерации.

Сообщает о возможных планах заперта вещания телеканалов RT на территории еще одного прибалтийского государства – Эстонии. Будет ли запрещено вещание RTна территории других независимых государств, являющихся полноправными членами Европейского Союза по пока не сообщается, но не исключено, что за Литвой и Латвией к запрету присоединятся и другие страны Европы.

Ранее сообщалось, что вещание семи российских телеканалов запретили в Латвии из-за Дмитрия Киселева.