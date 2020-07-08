По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Литве запретили вещание телеканалов RT

Михаил Орлов
8 июля, 2020 18:04
2 мин
Rt
Kremlin.ru

Комиссия по радио и телевидению Литвы приняла решение о запрете вещания телеканалов RT на территории независимой европейской страны.

Регулятор запретил вещание RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

Ранее решение о запрете вещания телеканалов было принято в соседней с Литвой Латвии. Решение о запрете вещания было мотивировано тем фактом, что телеканал принадлежит Дмитрию Киселеву, в отношении которого действует санкционный режим, установленный властями Европейского Союза, сообщает агентство «РИА Новости».

При этом Дмитрий Киселев возглавляет МИА «Россия Сегодня», а не RT, при этом неизвестно принято ли решение с ошибочной мотивировкой, либо же власти Литвы располагают данными, которые противоречат официальным записям в соответствующих реестрах, которые ведутся должностными лицами Российской Федерации.

Сообщает о возможных планах заперта вещания телеканалов RT на территории еще одного прибалтийского государства – Эстонии. Будет ли запрещено вещание RTна территории других независимых государств, являющихся полноправными членами Европейского Союза по пока не сообщается, но не исключено, что за Литвой и Латвией к запрету присоединятся и другие страны Европы.

Ранее сообщалось, что вещание семи российских телеканалов запретили в Латвии из-за Дмитрия Киселева.

темы
Литва
Латвия
цензура
Дмитрий Киселев
RT
2 мин