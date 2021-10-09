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В Литве подсчитали количество летальных исходов после прививки от коронавируса
9 октября, 2021 14:36
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Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/ Global Look press
В Литве подсчитали количество смертей после прививки от коронавируса за все время иммунизации. Об этом сообщила газета Vakaro zinios.
За весь период иммунизации зафиксировано 22 смерти после вакцинации. Однако ни одном их этих случае связь между введением препарата от коронавируса и кончиной человека ни подтверждена, ни опровергнута.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Литва ставит в известность Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) о каждом подобном случае смерти, сообщает телеграм-канал Zerkalo.
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