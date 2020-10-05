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В Липецкой области прогремел взрыв. Есть пострадавшие

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 14:37
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фото: Flickr

На химическом предприятии «Энергия» в Липецкой области сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренной службе региона.

По предварительным данным, пострадала сотрудница предприятия. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Взорвалось неизвестное вещество. Из окон в цехах вылетели стекла. В настоящий момент выясняются обстоятельства взрыва, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв и начался пожар.

На улице Проходчиков прогремел взрыв, предположительно мог взорваться газ.

темы
Россия
общество
взрыв
происшествие
Липецкая область
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