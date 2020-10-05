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Общество
В Липецкой области прогремел взрыв. Есть пострадавшие
5 октября, 2020 14:37
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фото: Flickr
На химическом предприятии «Энергия» в Липецкой области сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренной службе региона.
По предварительным данным, пострадала сотрудница предприятия. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Взорвалось неизвестное вещество. Из окон в цехах вылетели стекла. В настоящий момент выясняются обстоятельства взрыва, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв и начался пожар.
На улице Проходчиков прогремел взрыв, предположительно мог взорваться газ.
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