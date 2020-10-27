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В лесу под Красногорском найдено тело соратника Тесака. Следователи молчат

Анастасия Красильникова
27 октября, 2020 19:08
1 мин
Фото
Фото: Flickr

В лесу под Красногорском Московской области было обнаружено тело 36-летнего соратника Максима Марцинкевича Артема Костылева.

В пресс-службе ГУ МВД по региону журналисту «Русской планеты» подтвердили, что в лесополосе было найдено тело повешанного мужчины. Однако его личность правоохранители подтвердить не смогли. Cледственный комитет пока на данную информацию никак не отреагировал.

Однако данные о том, что речь идёт именно о Костылеве подтвердил адвокат Тесака Алексей Михальчик.

«Больше пока ничего сказать не могу. Вопросами обстоятельств должен заниматься отдел [СК] в Красногорске», — добавил защитник.

Известно, что Костылев состоял с Тесаком в Народной национальной партии. Насколько близко он общался с Марцинкевичем пока не ясно.

Напомним, тело Тесака нашли 16 сентября в челябинском СИЗО. Адвокат сразу предположил, что его убили, так как на теле Максима были обнаружены следы пыток. Следствие же настаивает на версии самоубийства неонациста.

темы
СКР
убийства
Максим Марцинкевич
происшествя
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