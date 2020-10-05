Новости Общество
Общество
В лесном массиве Пензенской области упал самолет. Видео
5 октября, 2020 00:03
1 мин
Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
Появились видеокадры с места падения самолета в Пензенской области.
Происшествие случилось близ села Маис. Легкомоторный самолет разбился в лесном массиве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал «360».
По предварительным данным, пилот погиб.
Напомним, в августе в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области рухнул легкомоторный самолет Як-55. В аварии погиб 49-летний пилот, который был собственником самолета.
поддержать проект
1 мин