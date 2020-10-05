В лесном массиве Пензенской области упал самолет. Видео

Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Появились видеокадры с места падения самолета в Пензенской области.

Происшествие случилось близ села Маис. Легкомоторный самолет разбился в лесном массиве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, пилот погиб.

Напомним, в августе в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области рухнул легкомоторный самолет Як-55. В аварии погиб 49-летний пилот, который был собственником самолета.