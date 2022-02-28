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В ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского и не раскрыли применяемые средства лечения
28 февраля, 2022 11:24
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Ldpr.ru
В ЛДПР рассказали о состоянии своего лидера Владимира Жириновского. Напомним, он со 2 февраля находится в больнице после заражения коронавирусом.
В пресс-службе партии сказали ТАСС, что политик идет на поправку. Однопартийцы добавляют - Жириновскому нужно время на реабилитацию.
Средства лечения политика не называются.
Жириновский находится в больнице управделами президента. Его госпитализацию скрывали.
Звучала разная информация о состоянии Жириновского. В ЛДПР и Минздраве говорили о стабильном самочувствии депутата. Альтернативные источники утверждали, что он на ИВЛ. Звучали слухи о смерти Жириновского.
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