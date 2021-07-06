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В Латвии закончились запасы крови
6 июля, 2021 14:51
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Pixabay
В Латвии возникла критическая ситуация с запасами донорской крови. Об этом сообщили в государственном центре доноров крови.
Центр вынужден был обратиться к населению страны с призывом сдавать кровь всех групп. В противном случае больницам придется отменять операции, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эгилс Левитс хочет увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики.
Таким образом, он хочет сократить вещание на русском языке. Лидер страны считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС и лишь 20% на других языках, включая русский. Причем в Латвии проживает 2 миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными.
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