В крупнейших вузах с завтрашнего дня вводится дистанционное обучение после стрельбы в Перми
В связи с расстрелом в Пермском государственном университете 20 сентября во всех школах, колледжах и техникумах отменили занятия. С завтрашнего дня крупнейшие вузы региона переходят на дистанционное обучение.
Занятия в школах отменили по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Эта мера продлится один день.
В связи с трагическими событиями учебным заведениям поручили усилить меры безопасности. Власти потребовали проверять крупногабаритные сумки и пакеты, не допускать нахождения в учреждениях посторонних лиц, даже родителей, сообщила пресс-служба краевой администрации в Telegram.
Несколько крупных вузов - Политехнический университет, Институт культуры и пермский филиал Российского экономического университета имени Плеханова - с 21 сентября вводят дистанционную форму обучения. Об этом пишет 59.ru.
Напомним, 20 сентября студент зашел в Пермский госуниверситет и открыл стрельбу из турецкого дробовика. Погибли 8 человек. По последним данным, более 28 обратились за медицинской помощью. По словам студентов, в первые минуты стрельбы преподаватели отказались прекратить лекции и закрыть двери.