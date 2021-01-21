В крупнейшей пустыне планеты «сбылось» пророчество из Ветхого завета

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В провинции Асир Саудовской Аравии и в пустыне Сахара в Алжире выпал снег. Снегопады связали с пророчествами из Ветхого завета.

В Асире снег выпал 17 января. Это произошло впервые за 50 лет. Температура воздуха упала до минус 2 градусов.

13 января произошел снегопад в Сахаре. Снег выпал в пустыне в четвертый раз за 42 года.

Толкователи Ветхого завета восприняли нехарактерные осадки как знак Божьего прощения.

«Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю», - говорится в Ветхом завете (Исаия 1:18).

Некоторые усмотрели в снегопадах отсылку к библейским пророчествам, пишет ТК Звезда.

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Исаия 35:1). «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне» (Исаия 43:19).

Климатологи видят причину холодных зим в изменении климата, которое вызвано повышением уровня углерода.

Ранее сообщалось о сбывшемся пророчестве писателя Александра Солженицына.