В Крыму ужесточаются коронавирусные ограничения
С 11 октября в Крыму вводятся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
В последнюю неделю в регионе наблюдается рост заболеваемости на 27%.
Обязательным станет перевод на «удаленку» работников в возрасте 65 лет и старше. Также 50% государственных и муниципальных служащих будет работать дистанционно.
Кроме того, в общественном транспорте отменяется льготный проезд для пожилых людей.
На предприятиях, где привито менее 80% сотрудников, работодателей обяжут за свой счет организовать тестирование невакцинированных сотрудников раз в неделю.
Ограничения призваны остановить стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».