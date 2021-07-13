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В Крыму готовятся к возможной вспышке смертельного заболевания
13 июля, 2021 03:28
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globallookpress.com
Власти Крыма начали проводить необходимые профилактические мероприятия, чтобы предотвратить возможное заражение лихорадкой Западного Нила.
Работа ведется в северной части полуострова. Из-за дождливого лета в регионе увеличилась популяция комаров, которые являются разносчиками смертельного заболевания.
Пока подтвержденных случаев лихорадки нет. В случае, если диагноз будет лабораторно зафиксирован, то в Джанкойский район доставят две сыворотки крови.
В настоящее время специалисты дезинфицируют территории от комаров, ведутся покосы высокой травы и осушаются заболоченные места.
Эксперты советуют использовать противомоскитные сетки на окнах, а также пользоваться средствами защиты от насекомых, сообщает РИА «Новости».
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