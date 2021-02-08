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Общество
В Кремле «открестились» от отношения к роликам в поддержку Владимира Путина
8 февраля, 2021 12:57
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Globallokpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к видеороликам в поддержку российского лидера Владимира Путина.
По словам Пескова, в Кремле видели сообщения в СМИ о роликах в поддержку Путина, однако администрация президента к ним никакого отношения не имеет.
В частности, речь идет о ролике, где несколько сотен людей с российскими флагами выстроились в надпись «Путин - наш президент», пишет «РИА Новости».
Ранее Песков заявил, что Путин не следит за судом, на котором рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы.
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