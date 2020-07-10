В Кремле не будут смотреть фильм Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню»

Общество

Piqsels.com

Кремлю нет дела до документального фильма о тайной эвакуации геев и лесбиянок из Чечни. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и ознакомиться на HBO с фильмом про геев в России, сообщите нам», - резко ответил он.

Песков объяснил, что у властей «много других более важных дел».

Когда журналисты обратили внимание на то, что в картине идет речь о праве человека на жизнь, он предложил «не преувеличивать значение подобных фильмов», пишет «Интерфакс».

Документальный фильм режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» вышел на НВО 30 июня. Съемки картины проходили с 2017 года, когда в Чеченской республике начались массовые преследования ЛГБТ-людей. Сообщалось о более ста задержанных человек и, как минимум, трех убитых.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США в Москве ЛГБТ-флаг.