Общество
В Краснодарском крае выпала месячная норма осадков и затопила регион
8 июля, 2020 20:54
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telegram-канал «Подъём»
8 июля по нескольким районам Краснодарского края прошел сильный ливень с грозами и градом.
Обильные осадки привели к затоплению некоторых улиц Краснодара, а также низменных районов Геленджика и Темрюкского района. В отдельных частях кубанской столицы было остановлено движение общественного электротранспорта.
Синоптики сообщают, что на регион за несколько часов выпала месячная норма осадков, отмечает telegram-канал «Подъём».
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