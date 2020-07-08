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В Краснодарском крае выпала месячная норма осадков и затопила регион

Антон Мельников
8 июля, 2020 20:54
1 мин
потоп
telegram-канал «Подъём»

8 июля по нескольким районам Краснодарского края прошел сильный ливень с грозами и градом.

Обильные осадки привели к затоплению некоторых улиц Краснодара, а также низменных районов Геленджика и Темрюкского района. В отдельных частях кубанской столицы было остановлено движение общественного электротранспорта.

Синоптики сообщают, что на регион за несколько часов выпала месячная норма осадков, отмечает telegram-канал «Подъём».

темы
погода
осадки
Краснодар
Кубань
Краснодарский край
потоп
1 мин