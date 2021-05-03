Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

В Краснодаре пошли на «божественные» меры ради сдачи ЕГЭ у школьников

Антон Мельников
3 мая, 2021 21:38
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 21:38
2 мин
Telegram-канал «Подъём»
Telegram-канал «Подъём»

В одну из школ Краснодара пригласили батюшку, чтобы тот благословил учеников на сдачу экзаменов. Инцидент попал на видео.

Посетивший школьников батюшка окропил старшеклассников святой водой, а также пожелал им здоровья, счастья и быть хранимыми богом.

Человек, который снял произошедшее на видео сообщил, что ничего против этого мероприятия не имеет и выложил видеоролик не ради смеха над ситуацией. Тем не менее позднее автор предпочёл видеоролик скрыть.

Издание «Подъём» обратилось за разъяснением в Кубанскую епархию. Там сообщили, что благословение должно проводиться только в добровольном порядке и при согласовании с самими старшеклассниками.

«Батюшка может преподать благословение тем, кто пожелает. А заставлять всех, конечно, не будет», - сообщили в епархии.

Там отметили, что проводить обряд необходимо «аккуратно» и для тех, что кто этого желает

«Батюшка не должен насильно кропить водой. Нет, так не делается», - цитирует комментарий епархии «Подъём».

Поделиться
ТЕГИ
РПЦ
ЕГЭ
Школьники
Краснодар
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!