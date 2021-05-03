В Краснодаре пошли на «божественные» меры ради сдачи ЕГЭ у школьников

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В одну из школ Краснодара пригласили батюшку, чтобы тот благословил учеников на сдачу экзаменов. Инцидент попал на видео.

Посетивший школьников батюшка окропил старшеклассников святой водой, а также пожелал им здоровья, счастья и быть хранимыми богом.

Человек, который снял произошедшее на видео сообщил, что ничего против этого мероприятия не имеет и выложил видеоролик не ради смеха над ситуацией. Тем не менее позднее автор предпочёл видеоролик скрыть.

Издание «Подъём» обратилось за разъяснением в Кубанскую епархию. Там сообщили, что благословение должно проводиться только в добровольном порядке и при согласовании с самими старшеклассниками.

«Батюшка может преподать благословение тем, кто пожелает. А заставлять всех, конечно, не будет», - сообщили в епархии.

Там отметили, что проводить обряд необходимо «аккуратно» и для тех, что кто этого желает

«Батюшка не должен насильно кропить водой. Нет, так не делается», - цитирует комментарий епархии «Подъём».