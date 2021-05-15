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В конфликт с Хабибом вмешался брат Нурмагомедова

Сергей Михневич
15 мая, 2021 15:15
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 15:15
1 мин
Dmitry Golubovich /Global Look Press
Dmitry Golubovich /Global Look Press

Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагометова, вмешался в конфликт с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым по прозвищу Новый Хабиб в одной из социальных сетей.

Он выложил фотографию, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами. «Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление», — написано на снимке.

15 мая Чимаев высмеял Хабиба Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно и пригрозил его семье. Брат Хабиба в ответ посоветовал бойцу не примешивать отношения двух народов. Позже Чимаев удалил все эти посты, пишет РЕН ТВ.

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Россия
Хабиб Нурмагомедов
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