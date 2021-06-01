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В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа
1 июня, 2021 08:46
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Pixabay
Первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3 выявлен в китайской провинции Цзянсу. Факт подтвердила Национальная комиссия здравоохранения Китая.
41-летний мужчина заразился вирусом от домашней птицы. У него поднялась температура и начали проявляться соответствующие симптомы. Заболевшего госпитализировали из-за ухудшения самочувствия в местную больницу.
Отмечается, что ранее в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом H10N3, пишет «РИА Новости».
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