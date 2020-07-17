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В Киеве взорвалось неизвестное устройство

Антон Мельников
17 июля, 2020 23:05
1 мин
в
Pixabay

На проспекте Победы в Киеве, у станции метро «Шулявская», взорвалось неизвестное устройство. Оно находилось в мусорной урне.

В результате взрыва пострадал один прохожий. Он получил травму ноги.

Киевский метрополитен сообщил, что станция продолжает работать в обычном режиме, несмотря на взрыв.

На место происшествия выехали взрывотехники и сотрудники служб безопасности. Проведено обследование территории, других подозрительных предметов не обнаружено, передает РБК.

темы
взрыв
Киев
метро
1 мин