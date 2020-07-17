Общество
В Киеве взорвалось неизвестное устройство
17 июля, 2020 23:05
1 мин
Pixabay
На проспекте Победы в Киеве, у станции метро «Шулявская», взорвалось неизвестное устройство. Оно находилось в мусорной урне.
В результате взрыва пострадал один прохожий. Он получил травму ноги.
Киевский метрополитен сообщил, что станция продолжает работать в обычном режиме, несмотря на взрыв.
На место происшествия выехали взрывотехники и сотрудники служб безопасности. Проведено обследование территории, других подозрительных предметов не обнаружено, передает РБК.
1 мин