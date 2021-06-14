В Киеве со всеми почестями и участием президентского полка похоронили эсэсовца
В Михайловском соборе Киева прошло отпевание члена дивизии СС (решением Нюрнбергского трибунала признана преступной организацией) «Галичина» Ореста Васкулы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
Церемония прощания с бывшим эсэсовцем проходила с участием военнослужащих президентского полка. Тело похоронили с воинскими почестями.
Бужанский намерен направить запрос начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск с требованием выяснить, кто проявил подобную инициативу, пишет «РИА Новости».
В 1943 году Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина». После контузии он попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. В 1956 году был досрочно выпущен на свободу согласно решению Президиума Верховного Совета СССР. В 80-х был осужден за антисоветскую деятельность, освобожден также досрочно.