В Киеве раскрыли центр по обману клиентов российских банков
В Киеве обнаружен центр по обману клиентов российских банков. Злоумышленники с помощью мошеннических схем вынуждают клиентов банков РФ переводить свои деньги на чужие счета.
Журналист украинского издания «Страна.ua» фиктивно устроился на работу в такой кол-центр в Киеве, который расположен недалеко от здания центрального аппарата Службы безопасности Украины.
По его словам, в офисе работают несколько «операторов». Они звонят клиентам банков и обманным путем убеждают их перевести деньги на чужие счета, а если у них нет средств, то предлагают взять кредит.
Журналист рассказал, что один сотрудник за день обзванивает около 300 человек, 5-7 из них ведутся и становятся жертвами мошенников. Согласно плану, который изображен на доске в кол-центре, один аферист должны выманивать у людей по 200 тысяч рублей в день. «Операторы» получают с каждой подобной сделки проценты.
После нескольких часов работы «крота» раскрыли и он покинул мошеннический кол-центр.