Новости – Люди
Люди
В Киеве прошла акция протеста с раздачей «антизеленских» конфет
19 декабря, 2021 19:42
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
В Киеве раздавали конфеты на митинге против президента Украины Владимира Зеленского.
Акция протеста с раздачей конфет ко Дню Святого Николая и обвинениями в адрес Зеленского прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту.
Участники акции обвинили Зеленского в невыполнении своих предвыборных обещаний, которые он давал 2,5 года назад, когда клялся превратить Украину в процветающую и мирную страну, пишет «РИА Новости».
Протестующие также обвинили Зеленского в том, что он «наживается на украинцах».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости