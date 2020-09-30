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В Киеве неизвестный жестоко избил сотрудницу посольства США прямо на улице. Она умерла

Анастасия Красильникова
30 сентября, 2020 17:34
1 мин
Фото
Фото: depositphotos

В Киеве неизвестный мужчина жестоко избил сотрудницу посольства США Санвер Никаело. Она была найдена с травмой головы в лесопарке около железнодорожных путей в Шевченковском районе.

Женщину госптализировали, однако, не приходя в сознание, она скончалась в больнице.

Правоохранительные органы полагают, что к этому преступлению может быть причастен мужчина: короткая стрижка, темные волосы; на вид ему 30-40 лет, ростом под два метра, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.

Сейчас следователи и полицейские осматривают место происшествия, а также разыскивают возможных свидетелй случившегося, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

темы
происшествия
убийства
Киев
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