В Херсонской области стали заводить уголовные дела на врачей и учителей
На Украине стали возбуждать уголовные дела против специалистов, продолживших работать после прихода ВС РФ в Херсонскую область. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, в основном речь идёт о медиках и учителях.
Он подчеркнул — вышеупомянутые специалисты живут в страх, поскольку полагают, что продолжение деятельности может закончиться для них тюремным сроком, «из-за проявления любого вида помощи».
Стремоусов добавил, что факты возбуждении подобных дел уже имеются. Украинские власти против сотрудничества граждан с ВС РФ, а потому запугивают их статьей о госизмене, за которую можно получить от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт ТАСС.
Конкретные примеры Стремоусов приводить не стал.