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В Харькове из метро устроили бомбоубежище
24 февраля, 2022 18:41
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Фото скриншот из видео tg «Подъем»
В Харькове метро переоборудовали в бомбоубежище, движение поездов остановлено.
Мэр города Игорь Терехов спустился в метро к горожанам и выступил с обращением на русском языке.
По словам мэра Харькова, российские танки уже стоят «в районе окружной дороги».
Он также сообщил, что по его информации, в три часа дня должен был нанесен ракетный удар, поэтому было принято решение устроить из метро бомбоубежище.
Терехов сообщил, что жертв среди мирного населения в городе нет и призвал харьковчан не терять силы духа, сообщает телеграм-канал «Подъем».
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