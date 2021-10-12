В Казахстане запустили поезда с вагонами только для женщин
Казахстанские железные дороги запустили в стране первые пассажирские поезда с вагонами исключительно для женщин. В настоящее время воспользоваться данным предложением можно лишь в двух поездах, движущихся по маршруту Алматы – Усть-Каменогорск и Алматы – Мангистау.
Известно, что проект был запущен в прошлое воскресенье, 10 октября. Если представительницы прекрасного пола захотят добраться до пункта назначения в женском вагоне, им не придется дополнительно оплачивать эту услугу. Цены на смешанные и женские вагоны не отличаются.
В компании добавили, что в вагоны допускаются мальчики до 7 лет, если их сопровождают женщины. Пассажирки нововведение уже оценили и остались им довольны. Вероятнее всего, женских купе в дальнейшем будет больше, передает Sputnik Казахстан.
В июле текущего года в России тоже захотели создать женские вагоны, правда, пока только в метро.