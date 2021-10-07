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В Казахстане русскоговорящего таксиста попытались заставить говорить на казахском языке
7 октября, 2021 18:40
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Pixabay
В Казахстане пассажирка такси попыталась заставить русскоговорящего водителя говорить на казахском языке.
Во время поездки пассажирка возмутилась тем, что водитель разговаривает на русском языке. Между таксистом и женщиной разгорелась перепалка. Мужчина выразил несогласие с требованием клиентки говорить с ней на государственном языке.
В ходе спора мужчина объяснил, что он казах, но родился и рос в СССР, «где русский язык был единственным языком» и он будет разговаривать так, как привык, пишет «РИА Новости».
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