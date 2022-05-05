В Казахстане не станут проводить акцию «Бессмертный полк»
В Казахстане отказались проводить акцию «Бессмертный полк» под прежним названием.
Глава совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бежанов заявил о решении переименовать мероприятие, посвященное памяти казахстанских ветеранов. По решению администрации совета, с 9 мая 2022г. акция станет носить название «Поклонимся героям» (Батырларга тагзым). Сам же формат торжественного шествия останется неизменным.
«Основной частью акции станет традиционное возложение цветов к вечному огню», – напоминает Бежанов, – в то время как в других городах за шествием можно будет следить и поддерживать онлайн, Алма-аты - единственный город в республике, в котором к параду есть возможность присоединиться.
Напомним, что неделей ранее министерство обороны Казахстана предупредило об отмене проведения Дня Победы из-за необходимости экономии бюджетных средств для решения более важных военных и стратегических задач, - сообщает деловое издание «Взгляд».