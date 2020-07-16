В интернете появилась уцелевшая рукопись Шекспира

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Опубликована единственная сохранившаяся рукопись Шекспира.

Данный фрагмент - часть пьесы «Сэр Томас Мор». Данное произведение известный английский поэт писал в соавторстве с другими драматургами.

Уникальность документов заключается в том, что по ним исследователи смогли изучать почерк Шекспира.

Рукопись доступна на сайте британской библиотеки, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, текст песни группы The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни, продали на аукционе Julien's Auctions за 910 тысяч долларов.

Рукопись была написана черным фломастером и использовалась для записи песни на студии. Изначально лот оценивался в 160-180 тысяч долларов, однако в ходе торгов его цена возросла в несколько раз.

О покупателе ничего не сообщается. Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Маккартни сочинил ее, чтобы утешить сына Джона Леннона Джулиана во время развода его родителей.