В интернете опубликовано видео смерча в Подмосковье

Общество

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Жители Лотошинского района Подмосковья были удивлены необычному для этих краев природному явлению.

Недалеко от деревни Доры они засняли настоящий смерч. Информации о разрушениях и пострадавших из-за природного явления пока не поступало.

Как сообщил директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов, в последнее время смерчи все чаще формируются в этих широтах. По словам эксперта, это связано с изменением климата.

Он отметил, что количество смерчей, которые за последнее время фиксируют в России, намного превышает ожидания, сообщает телеканал 360.

Как сообщалось, торнадо в Подмосковье может стать нормой.

Как заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, июль является самым опасным месяцем для Европейской части России из-за того, что погода в это время нестабильна. Возможность возникновения смерчей в Москве усиливает жара, чередуется с дождливыми днями.

Как отметил Семенов, в последние 20-30 лет происходит сильное изменение климата. Так, в российской столице становится все жарче, из-за чего многие явления, которые раньше было редкостью, могут стать обыденными. Среди них и смерчи, сообщает НСН.