В интернет попали фото нового флагмана Xiaomi

Общество

Фото: gizchina.com

В интернете появились снимки нового китайского флагмана компании Xiaomi - Mi Mix 2020.

Фотографии опубликовали сетевые магазины, среди которых и AliExpress. Смартфон получил неповторимый дизайн. На экране гаджета нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры. Их перенесли на правую боковую панель. На ней же располагаются кнопки регулировки звука и блокировки экрана.

На задней панели находится прямоугольный блок с фотокамерой, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, специалист по кибербезопасности Габриэль Цирлиг объявил о том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 8 собирает информацию о пользователях и отправляет ее на китайские серверы. Телефон собирает информацию о всех посещенных пользователем сайтах, запросах в поисковых системах, а также всех новостях, просмотренных во встроенном приложении Xiaomi.

Мобильное устройство также записывает сведения обо всех открытых папках и настройках телефона. Сведения отправляются на серверы в Сингапуре и России через веб-домены, зарегистрированные в Пекине, сообщает Forbes.

По сведениям исследователя Эндрю Тирни компания следит за пользователями не только с помощью смартфонов, но и с помощью приложений. Те же данные собирают браузеры Mi Browser Pro и Mint Browser.

Компания Xiaomi не признает слежку за пользователями. «Выводы исследования о слежке за пользователями неверные. Приватность и безопасность являются нашими приоритетами. Мы следуем всем применимым законам. Мы собираем сведения о пользователях, но все они дали на это согласие, предварительно согласившись с условиями пользования приложением», - приводит ответ корпорации Forbes.