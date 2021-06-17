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В Индии выявлена какая-то новая «плесень» у заболевшего коронавирусом
17 июня, 2021 10:48
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Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look press
В Индии выявлен новый вид грибковой инфекции – «зеленая плесень». Этот случай является, возможно, первым в стране.
Пациент выжил после 90% поражения легких на фоне заражения коронавирусом, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. При обследовании ему диагностировали «зеленую плесень». Она поражает людей, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией.
Возможно, это первый случай заражения в стране.
В Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус.
Выявлены случаи заражения «черной», «белой» и «желтой плесени». Теперь появилась «зеленая», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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